Описание

Смартфоны Apple iPhone 6s.

Все iPhone 6s оригинальные (евротест) — их можно проверить по номеру IMEI на сайте Apple.

На телефоны действует гарантия магазина (1 месяц) и гарантия сервис-центра – 1 год.

Во время покупки телефоны при вас распаковываются, проверяются продавцом на работоспособность.

Об Apple iPhone 6s:

Классические сенсорные смартфоны Apple iPhone 6s – это девятое поколение айфонов. Они вышли в сентябре 2015 года и в данный момент уже сняты с производства. По сравнению со своими предшественниками, в новом аппарате улучшились показатели большинства технических характеристик. Процессор A9 достигает такой производительности, которая раньше была возможно только на стационарных компьютерах. Его скорость на 70% превышает скорость предыдущих моделей iPhone.

Корпус аппарата сделан из нового сплава алюминия серии 7000, который используют в аэрокосмической отрасли. А стекло дисплея стало прочнее, чем когда-либо до этого. То же самое можно сказать и об аккумуляторе, который стал мощнее и увеличил свой объем до 1715 мАч. Впрочем, заряжать смартфон придется все равно достаточно часто, так как он настолько хорош, что вы не будете выпускать его из рук.

Камера на айфонах, начиная с выхода iPhone 6, превосходит по характеристикам и качеству снимков и видеозаписей любые современные модели смартфонов. В этом плане Apple совершили революцию, что они и подчеркивают в своих рекламных роликах.

Так же следует отметить новую технологию дисплея 3D Touch. Теперь ваш смартфон чувствует силу нажатия пальцев и выполняет одни команды, при легком прикосновении и другие при сильном нажатии. А функция защиты по отпечатку пальцев теперь мгновенно считывает ваши отпечатки и телефон узнает вас при первом же прикосновении.

iPhone 6s поддерживает 4G LTE Advanced, что увеличивает скорость подключения к интернету практически в два раза по сравнению с моделями предыдущего поколения.

iPhone 6s представлен в четырех вариантах встроенной памяти – 16, 32, 64 и 128 Gb и в четырех вариантах цветового решения. К золотому, серебристому (белому) и серому космосу (черному) присоединился новый цвет – розовое золото. Цена на смартфоны зависит как от выбранного цвета, так и от объема памяти.

Характеристики 6s:

Диапазоны GSM 850, 900, 1800, 1900

Интернет GPRS, EDGE, 3G, 4G

Диагональ (дюйм) 4.7

Разрешение (пикс) 1334×750

Фотокамера (Мп) 12

Оперативная память (Мб) 2048

Поддержка карт памяти нет

SIM-карта nano-SIM

Кол-во SIM-карт 1

Вес (г) 143

Как приобрести iPhone 6s:

Вы можете купить смартфон Apple iPhone 6s с любым объемом памяти в нашем интернет-магазине iMaks Shop.

Доставка курьером в пределах МКАД – 400 рублей. Так же работает розничный магазин, где вы можете забрать смартфон в любой день с 10.00 до 21.00.